Нужно создать лендинг пейджт на Mod X -Нужно установить готовую верстку на CMS -Создать 6 страниц, они отличаются только текстом -Настроить все формы Пожалуйста ...
Нужен программист на Битрикс для решиния небольших задач
Есть сайт на Битрикс, который давно работает.
Нужен программист для решения небольших задач
Вот список https://docs.google.com/spreadsheets/d/17OzaPudTB3dMJCoWMH8p7Sn8KRiL_1aZUaLjBG4Vx4k/edit?usp=sharing
Задачи достаточно просты, но нужно решать их оперативно.
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