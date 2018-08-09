Нужен программист на Битрикс для решиния небольших задач

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки109 просмотров

Есть сайт   на  Битрикс, который  давно работает.

Нужен  программист для  решения  небольших   задач 

Вот  список https://docs.google.com/spreadsheets/d/17OzaPudTB3dMJCoWMH8p7Sn8KRiL_1aZUaLjBG4Vx4k/edit?usp=sharing

Задачи  достаточно просты, но нужно решать  их оперативно.

7 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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