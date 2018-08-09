Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще ...
Доработать на Wordpress
* Создать выскакивающие окна записи на прием после 10 секунд пребывания на каждой странице
* Должна приходить вся информация указанная клиентом в форме записи (приходит абракадабра)
* Исправить необходимые ошибки в валидности кода
кроссплатформенность кроссбраузерность (не везде все адекватно)"
Оптимизация сайта (ускорить загрузку и облегчить вес страниц)
* пользовательское соглашение добавить при регистрации,(как обычно галочку ставя, что прочитали, согласны на рассылку и использование нашим сайтом их данных ну и ссылка на текст) текст дадим тоже
* статьи, напомнит Сайт чтобы бы полностью завершен
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработка функционала на CMS Битрикс. Есть действующий сайт. Нужно будет добавить следующий функционал. "- личный кабинет с двумя формами регистрации: для учителей и для учеников со следующими пунктами: Ф.И.О., дата рождения, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Интересует разработка скрипта или программы, которая позволит выхватывать время из интернет календаря. Существует сайт, на котором нужно регистрировать встречи в интернет календаре. Новое время появляется в 6 вечера каждый день на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую, есть сайт написанный на чистом HTML необходимо на странице контактов добавить скрипт, форму отправки заявки какие есть варианты? пожалуйста предлагайте уже проверенные, безопасные и с антиспам защитой, проверкой щаполнения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Распарсить карту сайта. Подробное ТЗ во вложенииВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать скрипт, который делает следующее: 1. Спарсить по API все посты определенного аккаунта Инстаграм (фото, лайки, дата, описание...). Т.е. скрипту дается ник определенного аккаунта и он начинает свою работу. 2. Сформировать из ...Закрыт7 лет назад
Наш сайт на Wordpress. https://www.fabrika-f.ru/product/begunok-na-leske-20 Необходимо сделать возможным добавление видео из youtube в галерею товаров. Пробовали найти плагины - либо не работают, либо не то что нам нужно. Скорее всего придется кодить. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно из нескольких аккаунтов в Инстаграм спарсить подписчиков. Результат работы в формате списков ID и наименований аккаунтов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо адаптивно сверстать страницы и реализовать функционал каталога, фильтров, похожих товаров и карточки товара на сайте modx по готовым макетам https://yadi.sk/d/L1IqNi863a3TwP При этом предыдущий функционал и верстка не должна поломаться. Товары мы заполним сами, нужна ...Закрыт7 лет назад
const request = require('request-promise'); //HTTP запрос var add = 'значение получаю из формы браузера' const secReq = { method: 'GET', ...Закрыт7 лет назад