Доработать на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок116 просмотров

* Создать выскакивающие окна записи на прием после  10 секунд пребывания на каждой странице 

* Должна приходить вся информация указанная клиентом в форме записи (приходит абракадабра) 

* Исправить необходимые ошибки в валидности кода 

кроссплатформенность кроссбраузерность (не везде все адекватно)" 

Оптимизация сайта (ускорить загрузку и облегчить вес страниц) 

  

* пользовательское соглашение добавить при регистрации,(как обычно галочку ставя, что прочитали, согласны на рассылку и использование нашим сайтом их данных ну и ссылка на текст) текст дадим тоже 

* статьи, напомнит Сайт чтобы бы полностью завершен 

WordPress
7 лет назад
evgen_popov777
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров