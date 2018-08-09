Доработать на Wordpress

* Создать выскакивающие окна записи на прием после 10 секунд пребывания на каждой странице

* Должна приходить вся информация указанная клиентом в форме записи (приходит абракадабра)

* Исправить необходимые ошибки в валидности кода

кроссплатформенность кроссбраузерность (не везде все адекватно)"

Оптимизация сайта (ускорить загрузку и облегчить вес страниц)

* пользовательское соглашение добавить при регистрации,(как обычно галочку ставя, что прочитали, согласны на рассылку и использование нашим сайтом их данных ну и ссылка на текст) текст дадим тоже

* статьи, напомнит Сайт чтобы бы полностью завершен