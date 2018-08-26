Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще ...
Добавить форму контакта, скрипт
Приветствую,
есть сайт написанный на чистом HTML
необходимо на странице контактов добавить скрипт, форму отправки заявки
какие есть варианты?
пожалуйста предлагайте уже проверенные, безопасные и с антиспам защитой, проверкой щаполнения и тд
форма содержит,
фио, телефон*, майл*, тема сообщения, текст сообщения
отправка на майл организации и на майл клиента
стоимость/сроки ?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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