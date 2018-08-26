Добавить форму контакта, скрипт

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Завершен4 заявки136 просмотров

Приветствую,

есть сайт написанный на чистом HTML

необходимо на странице контактов добавить скрипт, форму отправки заявки

какие есть варианты?

пожалуйста предлагайте уже проверенные, безопасные и с антиспам защитой, проверкой щаполнения и тд

форма содержит,

фио, телефон*, майл*, тема сообщения, текст сообщения

отправка на майл организации и на майл клиента

стоимость/сроки ?

HTML
7 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
задача выполнена четко и в сроки. рекомендую спасибо
Подробно объясняет непонятные моменты, очень позитивное общение.

Заявки фрилансеров

vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад