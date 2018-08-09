2 скрипта переводчика текстов на сайт (API яндекс или гугл)

Задача

Задание 1

сделать скрипт онлайн перевода текста как здесь

http://ru.freeonlinetranslators.net/

с вводом текста, выбором языка оригинала и конечного языка

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях

интеграция с яндекс переводчиком API.

подключить все возможные функции, которые дает апи яндекса для работы со словами (озвучка, карточка словаря, предложения)

все должно происходить у меня на сайте

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Задание 2

сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь

www.onlinedoctranslator.com

нужна только форма для загрузки файла и отдачи результата

выбор языка

интеграция с гугл переводчиком API

все должно происходить у меня на сайте

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях

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по каждому заданию напишите цену и стоимость

оформление обоих достаточно на бутстрапе, чтобы и с мобильных работало корректно

каждый скрипт в отдельной папке

отдельно пропишите возможность встроить скрипты на страницу вордпресса или иного сайта через php (но не через фрейм, а иначе, чтобы с мобильных нормально отображалось)