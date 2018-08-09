От вас стоимость и сроки https://docs.google.com/document/d/1Ol0bfSCRr7pCl2t7JzJ3CtyvPfb_bPMLBlCgGaW-6kg/edit?ts=5b689e23
2 скрипта переводчика текстов на сайт (API яндекс или гугл)
Задача
Задание 1
сделать скрипт онлайн перевода текста как здесь
http://ru.freeonlinetranslators.net/
с вводом текста, выбором языка оригинала и конечного языка
получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях
интеграция с яндекс переводчиком API.
подключить все возможные функции, которые дает апи яндекса для работы со словами (озвучка, карточка словаря, предложения)
все должно происходить у меня на сайте
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Задание 2
сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь
нужна только форма для загрузки файла и отдачи результата
выбор языка
интеграция с гугл переводчиком API
все должно происходить у меня на сайте
получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях
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по каждому заданию напишите цену и стоимость
оформление обоих достаточно на бутстрапе, чтобы и с мобильных работало корректно
каждый скрипт в отдельной папке
отдельно пропишите возможность встроить скрипты на страницу вордпресса или иного сайта через php (но не через фрейм, а иначе, чтобы с мобильных нормально отображалось)
Заявки фрилансеров
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