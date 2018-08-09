2 скрипта переводчика текстов на сайт (API яндекс или гугл)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Задача 

Задание 1 

сделать скрипт онлайн перевода текста как здесь 

http://ru.freeonlinetranslators.net/ 

с вводом текста, выбором языка оригинала и конечного языка 

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях 

интеграция с яндекс переводчиком API. 

подключить все возможные функции, которые дает апи яндекса для работы со словами (озвучка, карточка словаря, предложения) 

все должно происходить у меня на сайте 

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Задание 2 

сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь 

www.onlinedoctranslator.com 

нужна только форма для загрузки файла и отдачи результата 

выбор языка 

интеграция с гугл переводчиком API 

все должно происходить у меня на сайте 

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях 

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по каждому заданию напишите цену и стоимость 

оформление обоих достаточно на бутстрапе, чтобы и с мобильных работало корректно 

каждый скрипт в отдельной папке 

отдельно пропишите возможность встроить скрипты на страницу вордпресса или иного сайта через php (но не через фрейм, а иначе, чтобы с мобильных нормально отображалось)

BootstrapPHPWordPress
7 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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