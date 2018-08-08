От вас стоимость и сроки https://docs.google.com/document/d/1Ol0bfSCRr7pCl2t7JzJ3CtyvPfb_bPMLBlCgGaW-6kg/edit?ts=5b689e23
Калькулятор для WP
Добрый день. Нужен калькулятор на wp сайт. Пример того что надо http://www.aek-stroy.ru/calculator/krovlya/
Надо сделать плагином, чтобы удобно было ставить кэфы и пр.
Можно использовать готовый плагин https://codecanyon.net/item/ez-form-calculator-wordpress-plugin/7595334
Плагин предоставлю. Ну или кто что посоветует?
Антибот: Калькуль
Цена, сроки?
Заявки фрилансеров
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