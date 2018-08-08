Занимаюсь арбитражем трафика (Продажей заявок в разных сферах), все процессы на данный момент происходят по почте. Необходимо автоматизировать под типо СPA сервиса. Именно: необходимо сделать личные кабинеты для, рекламодателей которые покупают заявки, и операторов которые ...
Разработать функционал для Diafan CMS
Система управления сайтом: Diafan.CMS (6.0.7.2) php
Необходима реализация вот такого функционала в карточке товара:
https://shop.toyota-forklifts.co.uk/webshop/uk/powered-pallet-trucks/bt-levio-13t-compact-powered-pallet-truck?rental=1
В частности необходимы OPTIONS и ADD-ONS в том же виде как на примере.
OPTIONS и ADD-ONS представляют собой дополнения к основному товару и влияют на его конечную стоимость.
Возможно (но не обязательно) представление их как комплектных товаров. Всё обсуждаемо.
Обратите внимание: имеется исходная (дефолтная) опция включённая в стоимость товара (не имеет стоимости).
У OPTIONS и ADD-ONS обязательны изображение и описание.
Конечная конфигурация должна передаваться в кастомную форму или корзину.
Вёрстка в деталях не нужна, необходим рабочий функционал и удобство администрирования.
Жду предложений по стоимости и срокам.
Заявки фрилансеров
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