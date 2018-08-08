Разработать функционал для Diafan CMS

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Необходима реализация вот такого функционала в карточке товара:

https://shop.toyota-forklifts.co.uk/webshop/uk/powered-pallet-trucks/bt-levio-13t-compact-powered-pallet-truck?rental=1

В частности необходимы OPTIONS и ADD-ONS в том же виде как на примере.

OPTIONS и ADD-ONS представляют собой дополнения к основному товару и влияют на его конечную стоимость.

Возможно (но не обязательно) представление их как комплектных товаров. Всё обсуждаемо.

Обратите внимание: имеется исходная (дефолтная) опция включённая в стоимость товара (не имеет стоимости).

У OPTIONS и ADD-ONS обязательны изображение и описание.

Конечная конфигурация должна передаваться в кастомную форму или корзину.

Вёрстка в деталях не нужна, необходим рабочий функционал и удобство администрирования.

Жду предложений по стоимости и срокам.