Разработать функционал для Diafan CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Система управления сайтом: Diafan.CMS (6.0.7.2) php

Необходима реализация вот такого функционала в карточке товара:

https://shop.toyota-forklifts.co.uk/webshop/uk/powered-pallet-trucks/bt-levio-13t-compact-powered-pallet-truck?rental=1

В частности необходимы OPTIONS и ADD-ONS в том же виде как на примере.

OPTIONS и ADD-ONS представляют собой дополнения к основному товару и влияют на его конечную стоимость.

Возможно (но не обязательно) представление их как комплектных товаров. Всё обсуждаемо.

Обратите внимание: имеется исходная (дефолтная) опция включённая в стоимость товара (не имеет стоимости).

У OPTIONS и ADD-ONS обязательны изображение и описание.

Конечная конфигурация должна передаваться в кастомную форму или корзину.

Вёрстка в деталях не нужна, необходим рабочий функционал и удобство администрирования.

Жду предложений по стоимости и срокам.

PHP
7 лет назад
tarkusart
Андрей 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание Web-Портала

    Занимаюсь арбитражем трафика (Продажей заявок в разных сферах), все процессы на данный момент происходят по почте.  Необходимо автоматизировать под типо СPA сервиса. Именно: необходимо сделать личные кабинеты для, рекламодателей которые покупают заявки, и операторов которые ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист на WebAsyst

    Ищется программист для работы с движком WebAsyst. Опыт работы с данным движком обязателен. Умение работать в оговоренный срок, не пропадать, держать оговеренные сроки, быть на связи в скайп или другие средства связи.  ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить баг с автоопределением в форме

    Нужно поправить баг с автоопределением в форме. форма как и весь сайт написаны на JS.   Требуется высокое знание JS. Нужно не попробовать – а сделать! Делаем на одном сайте, потом как всё будет работать ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибку на сайте

    Исправить ошибку на сайте  1. Необходимо исправить ошибку на сайте http://securido.ru/ Notice: Undefined index: HTTPS in /home/html/securido.ru/public_html/core/config/config.inc.php on line 55 Notice: Undefined index: 1354476d in /home/html/securido.ru/public_html/core/config/config.inc.php on line 55 2. Не войти ...

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется javascript гуру

    Есть партнерская форма заказа билетов, которая полностью формируется javascript’ом. Нужно узнать как и какие данные передаются на второй шаг, чтобы оформить билет. Изначально это 3 поля: Когда, Кол-во и Тариф, но если выбрать Тариф "Бизнес" подгружаются еще ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • PHP программист со знанием фреймворков Yii2 и Laravel

    $1000

    Ищем толкового php программиста, для создания проекта с нуля на фрейворке. Суть: Доработка и создания новых приложений на этих двух фреймворках.О вас мне нужно:  Опыт работы с фреймворками,Ответственность и соблюдение дедлайнов,Умение решать задачи,Умение работать с докерами, ...

    GitLaravelPHPYii
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен PHP программист - Добавить сущность "Компания" в небольшую CRM

    Вітаю! Платформа для управління онлайн консультантом.  Система базується на патерні MVC, частково використовується функціонал Symfony. Потрібно додати сутність компанія, і розділити інформацію, яка виводиться в кабінеті, в залежності до якої компанії ...

    PHPSymfony
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад