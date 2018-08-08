Ищу ASP.NET MVC + JS разработчика. Доработать сайт (Правки и дополнения на существующем сайте)
Исправить ошибку на сайте
Исправить ошибку на сайте
1. Необходимо исправить ошибку на сайте http://securido.ru/
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2. Не войти в админку. Надо починить.
Бюджет 1000 руб
Оплата Яд Сбер Киви
Срок 1 день
Заявки фрилансеров
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