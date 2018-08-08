Исправить ошибку на сайте

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Исправить ошибку на сайте 

1. Необходимо исправить ошибку на сайте http://securido.ru/

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2. Не войти в админку. Надо починить.

Бюджет 1000 руб

Оплата Яд Сбер Киви

Срок 1 день

HTML
7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров