Исправить ошибку на сайте 

Есть партнерская форма заказа билетов, которая полностью формируется javascript’ом. Нужно узнать как и какие данные передаются на второй шаг, чтобы оформить билет. Изначально это 3 поля: Когда, Кол-во и Тариф, но если выбрать Тариф "Бизнес" подгружаются еще ...