Перевод элемента темы WordPress

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Завершен6 заявок145 просмотров

Необходимо найти файлы плагина и изменить текст на русском языке.

WordPress
7 лет назад
Kandrin
Артем 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$7
1 день
Это мой первый случай, когда я доволен на 1000%, Илья очень быстро все выполнил, с чем я ковырялся месяц, оперативно связались, постоянно на связи! Я не просто рекомендую, я настаиваю на работу с этим специалистом.
Артём - отличный заказчик! Оперативно объяснил более подробно ТЗ, моментально оплатил! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад