Предварительный список вопросов:

1. Какое тестирование необходимо: Автоматизированное функциональное тестирование Веб-приложений. Мануальное тестирование не интересует

2. Чек листы -готовим, документации очень много т.к. проекты очень большие и состоят из подсистем, на каждую подсистему пишиться как минимум несколько документов

3. Кросстестирование интересно только для одного проекта "Комплексная система регистрации пользователей" (один проект)

4. Второй проект- поисковый портал. Он находится в закрытой системе, и будит использоваться в ограниченном пользовании.

5. Какие технологии используются для разработки продуктов: Noda js, PHP , Yii2

Для старта рассматриваем тестирование одной из программной подсистемы продукта с описанием методики и программы тестирования

По результатам выполнения можно будет далее обсуждать следующие задачи.