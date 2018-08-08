Автоматизированное функциональное тестирование Веб-приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Предварительный список вопросов:

1. Какое тестирование необходимо:  Автоматизированное функциональное тестирование Веб-приложений. Мануальное тестирование не интересует 

2. Чек листы -готовим, документации очень много т.к. проекты очень большие и состоят из подсистем, на каждую подсистему пишиться как минимум несколько документов  

3. Кросстестирование интересно только для одного проекта "Комплексная система регистрации пользователей" (один проект)

4. Второй проект- поисковый портал. Он находится в закрытой системе, и будит использоваться в ограниченном пользовании. 

5. Какие технологии используются для разработки продуктов: Noda js, PHP , Yii2

Для старта рассматриваем тестирование одной из программной подсистемы продукта с описанием методики и программы тестирования 

По результатам выполнения можно будет далее обсуждать следующие задачи.

JavaScriptPHPYii
7 лет назад
makasinnomer1
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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