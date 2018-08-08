Доработки сайта на ВордПресс

Есть сайт на вордпрессе (мультиязычный). Языки реализованы WMPL

www.0046.paradigma.in.ua

Надо реализовать:

1. Одинаковые урл для раздела продукция (чтобы все подразделы в укр версии и рус были с одинаковым урл, только в укр версии было www.0046.paradigma.in.ua/... и для раздела инфоцентр

Надо выполнить п.п. 1,3 и 1.4 по данному файлу docs.google.com/document/...