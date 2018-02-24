Larin85

Сергей Larin85

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Скайп niko.koby

Telagram: niko_koby

  • Доработка оформления заказа opencart 1.5

    Нужно доработать оформление заказа и покупку в 1 клик.  ТЗ во вложении.  Только для исполнителей с существенным опытом по Opencart 1.5.  Оплата через по факту окончания работ, предоплаты нет. Обращайтесь в ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на 1с битрикс.

    Необходимо доработать сайт на 1с битрикс  админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее  Техническое задание может быть оговорено дополнительно  исполнителем.  Что ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить форму заказ на опенкарт

    сайт хилари ру   Стоит задача изменить функционал оформления заказов.  Внимание первый пункт уже выполнен предыдущем от исполнителем, который пропал.  1. Изменить все кнопки "заказать" в карточках товара где предусмотрен конструктор (он ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на ВордПресс

    Есть сайт на вордпрессе (мультиязычный). Языки реализованы WMPL  www.0046.paradigma.in.ua  Надо реализовать:  1. Одинаковые урл для раздела продукция (чтобы все подразделы в укр версии и рус были с одинаковым урл, только ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка магазина на опенкарте

    Здравствуйте, нужен опытный программист на опенкарте Сайт arena-parts.ru 1. Верхнее менюКаталог – вывести все автозапчасти https://clip2net.com/s/3SzShma 2. Меню ГлавнаяВсе запчасти – выводим Каталог 3. https://arena-parts.ru/index.php?route=product/category&amp;path=59_62 – съезжают карточки товара https://clip2net.com/s/3SA38Ll ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интегрировать Wordpress с платежной системой + доработки

    ужно интегрировать сайтна на Wordpress( НЕ Woocommerce) с платежной системой     Есть платежная система и документация для ее настройки и сайт Wordpress, требуется поставить ее на сайт   ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка шаблона Wordpress, добавление блоков

    Требуется верстальщик-программист для правки шаблона Wordpress. Сейчас страницы сайта представляют из себя полотно текста с картинками, хедер, сайдбар и футер. Необходимо создать несколько блоков (3-5) и разместить их на страницах.   Должна ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cоздание сайта на OpenCard

    Добрый день. Нужен специалист для создание магазина на Opencard на бесплатном шаблоне Есть ТЗ, выполнение работ на хостинге исполнителя. Указывайте свой опыт работы с opencard и стоимость за разработку. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка магазина на опенкарде

    Здравствуйте Для интернет-магазина arena-parts.ru нужны следующие доработки: 1. установить модуль для очистки кеша 2. Разделить регистрацию на физиков и юриков:   первым полем сделать радиобатн физическое лицо или юридическое ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Битрикс подгружать адрес к карте

    Здравствуйте Нужно на сайт  uzhin.moseev.ru/ – bitrix  Добавить виджет по поиску адреса  Необходимо адрес подгружать из имеющихся адресов Москва/Питер  При это после выбора подгружать на карте этот адрес, как реализовано на сайте youdo.ru  ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция между 1с и битрикс

    Нужно чтобы из битрикс 24  в 1с бухгалтерию (в облаке, с доступом к конфигуратору) выгружались: 1. контрагенты 2. счета со статусом соответсвующим 3. новые товары Из 1с 1. изменения статуса ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта по битриксу

    Здравствуйте,вот что нужно сделать Доделать личный кабинет. При попытке войти через подтверждение мобильного телефона, должны оказываться в профиле. Плюс к этому добавить функционал подтверждения логина через социальную сеть (расширение скачано, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка Bitrix 1c

    Доброго времени суток. Нужна доработка по интеграции 1с в bitrix.  При изменении заказа на сайте он улетает в 1с. Но если менеджер на сайте изменит комментарий "Комментарий менеджера" то изменения по заказу ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад