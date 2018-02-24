Нужно доработать оформление заказа и покупку в 1 клик. ТЗ во вложении. Только для исполнителей с существенным опытом по Opencart 1.5. Оплата через по факту окончания работ, предоплаты нет. Обращайтесь в ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать сайт на 1с битрикс админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее Техническое задание может быть оговорено дополнительно исполнителем. Что ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
сайт хилари ру Стоит задача изменить функционал оформления заказов. Внимание первый пункт уже выполнен предыдущем от исполнителем, который пропал. 1. Изменить все кнопки "заказать" в карточках товара где предусмотрен конструктор (он ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на вордпрессе (мультиязычный). Языки реализованы WMPL www.0046.paradigma.in.ua Надо реализовать: 1. Одинаковые урл для раздела продукция (чтобы все подразделы в укр версии и рус были с одинаковым урл, только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужен опытный программист на опенкарте Сайт arena-parts.ru 1. Верхнее менюКаталог – вывести все автозапчасти https://clip2net.com/s/3SzShma 2. Меню ГлавнаяВсе запчасти – выводим Каталог 3. https://arena-parts.ru/index.php?route=product/category&path=59_62 – съезжают карточки товара https://clip2net.com/s/3SA38Ll ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ужно интегрировать сайтна на Wordpress( НЕ Woocommerce) с платежной системой Есть платежная система и документация для ее настройки и сайт Wordpress, требуется поставить ее на сайт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется верстальщик-программист для правки шаблона Wordpress. Сейчас страницы сайта представляют из себя полотно текста с картинками, хедер, сайдбар и футер. Необходимо создать несколько блоков (3-5) и разместить их на страницах. Должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен специалист для создание магазина на Opencard на бесплатном шаблоне Есть ТЗ, выполнение работ на хостинге исполнителя. Указывайте свой опыт работы с opencard и стоимость за разработку. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Для интернет-магазина arena-parts.ru нужны следующие доработки: 1. установить модуль для очистки кеша 2. Разделить регистрацию на физиков и юриков: первым полем сделать радиобатн физическое лицо или юридическое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Нужно на сайт uzhin.moseev.ru/ – bitrix Добавить виджет по поиску адреса Необходимо адрес подгружать из имеющихся адресов Москва/Питер При это после выбора подгружать на карте этот адрес, как реализовано на сайте youdo.ru ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно чтобы из битрикс 24 в 1с бухгалтерию (в облаке, с доступом к конфигуратору) выгружались: 1. контрагенты 2. счета со статусом соответсвующим 3. новые товары Из 1с 1. изменения статуса ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте,вот что нужно сделать Доделать личный кабинет. При попытке войти через подтверждение мобильного телефона, должны оказываться в профиле. Плюс к этому добавить функционал подтверждения логина через социальную сеть (расширение скачано, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Нужна доработка по интеграции 1с в bitrix. При изменении заказа на сайте он улетает в 1с. Но если менеджер на сайте изменит комментарий "Комментарий менеджера" то изменения по заказу ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад