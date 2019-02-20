Изменить форму заказ на опенкарт

сайт хилари ру

Стоит задача изменить функционал оформления заказов.

Внимание первый пункт уже выполнен предыдущем от исполнителем, который пропал.

1. Изменить все кнопки "заказать" в карточках товара где предусмотрен конструктор (он предусмотрен не везде). При нажатии на кнопку всплывает окно (нужно реализовать моментальное появление окна во всех браузерах и на всех телефонах). Клиент вводит телефон и имя. Когда данные введены становятся активными 2 кнопки: 1) заказать сейчас и текст под кнопкой вам перезвонит менеджер, уточнит все детали и подготовит макет 2) Сделать макет в конструкторе и текст под кнопкой вы самостоятельно делаете макет. На страницах где конструктор не предусмотрен должна быть всего 1 кнопка "заказать сейчас" - этот пункт готов.

2. Если клиент выбрал заказать сейчас перед клиентом всплывает текст "Ваш заказ оформлен" и кнопки 1) продолжить покупки и текст под кнопкой "ваш заказ будет в корзине" 2) Завершить покупки и текст в "ближайшее время мы свяжемся с вами по заказу". В обоих случаях заказ должен попадать в админ панель. Если клиент выбрал продолжить покупки и сделал еще 1 заказ, то заказ в админ панели должен обновиться.

3. Вне зависимости от того какие кнопки нажимал клиент, если он ввел телефон и имя, то эти данные должны попасть на сервер. (Даже если он выбрал конструктор и не окончил там работу)

4. Если клиент вводил ранее телефон и имя, то при повторном открытии формы, данные должны автоматически подгружаться.

Особенности: у нас установлен платный модуль корзины simple, все работы вы должны будете делать у себя, чтобы модуль установился мы скинем тестовый ключ. Тестовый сайт должен работать как и оригинальный чтобы мы могли нормально проверить работу.