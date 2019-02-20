Установить динамический фильтр для товаров WordPress

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок104 просмотра
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Есть сайт www_flexocup_kz на cms Wordpres, шаблон Porto куплен на themeforest_net 

Нужно: установить динамический фильтр для товаров. 

Пишите цену и сроки (цену написал произвольно, пишите свои варианты)

WordPress
5 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
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