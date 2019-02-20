color-aim в РФ через безопасную сделку Перетянуть сайт color-aim.com украина на color-aim.ru РФ По сути сайт тот же и должен остаться в таком же стиле - сделать сайт на wp с адаптивной с сайта color-aim.com Главная по сути так и остается, ...
Установить динамический фильтр для товаров WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www_flexocup_kz на cms Wordpres, шаблон Porto куплен на themeforest_net
Нужно: установить динамический фильтр для товаров.
Пишите цену и сроки (цену написал произвольно, пишите свои варианты)
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