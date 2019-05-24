Перевод сайта с HTML на WP 5.0 с мелким апгрейдом

$85
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки256 просмотров
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color-aim в РФ через безопасную сделку

Перетянуть сайт color-aim.com украина на color-aim.ru РФ 

По сути сайт тот же и должен остаться в таком же стиле

- сделать сайт на wp с адаптивной с сайта color-aim.com

Главная 

по сути так и остается, главное банер, лого клиентов и главные разделы 5 разделов будет

страница улуг 

за основу взять эту https://color-aim.com/naruznaja Галерея наших работ, гармошки, текст 

Все остальное можем оставить то же

требуется сделать в таком же стиле с таким же минимализмом но на WP и уже с технологиями 21 века, филиал компании будет в РФ  ) 

Жду Ваших предложений ( желательно расписать что будет) и цену под ключ

Такая вот будет структура 

Наружная реклама

- объемные буквы

- вывески

- Козырьки, маркизы

- крышные установки

- адресные таблички

- таблички злая собака

- световые вывески

- баннеры, перетяжки

- оформление витрин

- штендеры

- аквапечать

Интерьерная реклама

- информационные стенды

- таблички, указатели

Полиграфия

- визитки

- брошюры

- листовки

- календари

- широкоформатная печать

Интернет

- продвижение сайтов

- контекстная реклама

- продвижение в соц сетях

- баннерная реклама

- разработка сайтов

- мобильная реклама

- вывод сайта в топ

- продвижение по трафику

- технический аудит

- юзабилити аудит

Дизайн

- разработка логотипов

- разработка товарного знака

- разработка фирменного стиля

- дизайн наружной рекламы

- дизайн этикетки и упаковки

- разработка полиграфии

- ребрендинг компании

- рестайлинг логотипа

HTML
5 лет назад
Neron4ik
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
DaniilPanteleevA
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$80
7 дней
WMZ
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