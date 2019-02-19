Сделать сайт на tilda по готовому прототипу

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок213 просмотров
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Требуется сделать лендинг на тильда по тоговому прототипу (9 экранов + футер).

Структура и тексты утверждены.

Прототип вышлю в личном сообщении.

Просьба сразу называть вилку цен и сроки.

Tilda
5 лет назад
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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