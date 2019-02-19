Сделать сайт на tilda по готовому прототипу

Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5 Появилась необходимость внедрить систему личного кабинета с регистрацией и входом. установил модуль Login для этого, всё настроил всё привязал, но почему то не отображает страницу для регистрации, что бы всё ...