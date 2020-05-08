Внести корректировки в файл импорта товара YML

$122
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки155 просмотров
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Всем привет. Очень коротко. 

1. Есть им на modx revo (mini shop)

2. Есть работающая yml ссылка

3. Этот магазин импортирует по крону раз в сутки товар из ссылки.  То есть на данный момент все работает.

Изменились некоторые данные в ссылке, необходимо так же внести изменения в файл импорта. Более полное ТЗ во вложении.

Пару моментов

1. Так как не знаю объем работы, то жду предложений

2.  Желательно пообщаться перед исполнением, так как могут быть много нюансов.

5 лет назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
maiskiykot
Александр 
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад
$122
4 дня
Не сработались
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