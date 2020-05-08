Внести корректировки в файл импорта товара YML

Всем привет. Очень коротко.

1. Есть им на modx revo (mini shop)

2. Есть работающая yml ссылка

3. Этот магазин импортирует по крону раз в сутки товар из ссылки. То есть на данный момент все работает.

Изменились некоторые данные в ссылке, необходимо так же внести изменения в файл импорта. Более полное ТЗ во вложении.

Пару моментов

1. Так как не знаю объем работы, то жду предложений

2. Желательно пообщаться перед исполнением, так как могут быть много нюансов.