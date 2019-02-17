Back-end задачи. Modx и Wordpress.

Всем привет!

Нужен опытный (Важно!) Back-end разработчик для работ по нескольким сайтам.

Работа проектная - примерно на 1-1,5 месяца.

Основные задачи:

- Работа с функционалом сайтов на Modx и Wordpress

Требования к разработчику:

- Опыт не менее 3 лет

- Четкое выполнение договоренностей по срокам

- Разработчик должен быть онлайн в оговоренное заранее время

- Проект будет считаться выполненным после тестирования и исправления всех недочетов (если они будут)

В случае успешного выполнения проекта - мы добавим разработчика к себе в пул и будем активно привлекать к следующим проектам. Их достаточно.