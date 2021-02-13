Ищем опытных Front-end разработчиков Middle+ и Senior для создания небольшого сайта с большим объемом анимации и 3D объектов. Требуется портфолио с работами высокой сложности без шаблонных предложений. Рассматриваем только частных исполнителей.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку сайта. Задача включает создание страниц с учетом современных стандартов веб-дизайна. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимы иллюстраторы для отрисовки 20 2D иллюстраций для проекта. Уровень исполнителей - мидл/мидл+. Проект стартует в ближайшую неделю.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется опытный гейм-дизайнер для работы над проектом в жанре гиперкэж. Основная задача - написание дизайн-документа. Ожидается выполнение множества задач с хорошей оплатой. Подходят только опытные специалисты.Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1500
Необходимо создать несколько мобильных приложений из готового Unity-билда, сохраняя уникальность каждого приложения. Цель — обеспечить распознавание Google Play, как отдельных полноценный билдов. Важно учесть все аспекты, чтобы приложения соответствовали требованиям магазина.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания HTML-игры на основе технического задания и предоставленных макетов. Необходимо учесть все детали для успешной реализации проекта. Опыт в разработке игр и знание HTML обязательны.Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Компания Appyland ищет талантливых C# Unity разработчиков уровня middle для разработки игр и утилит на Android. Присоединяйтесь к нашей команде и участвуйте в создании качественных продуктов в сфере анимации и игр. Рассматриваем заявки от начинающих разработчиков с желанием развиваться.Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
Компания Appyland ищет Android разработчиков уровня middle для работы над утилитами и играми на Unity. Если вы амбициозны и хотите развиваться в мобильной разработке, это ваш шанс. Присылайте резюме с пометкойМобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется опытный верстальщик для срочной верстки лендинга с готовым ТЗ. Необходима разработка десктопной и мобильной версии. В отклике обязательно указывать ссылку на портфолио. Рассматриваются только мидлы и выше, студии не принимаются. Оплата хорошая, возможность дальнейших проектов при успешном сотрудничестве.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет! Есть весёлая задача. Необходимо придумать серию мемов и картинок к ним на тему знаков зодиака. Референс прикрепляю Жду предложений!Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Ищем на интересный проект дизайнера. Если сработаемся будем сотрудничать простоянно. Проектов много. Внимательно к требованиям: уровень High Middle / Senior, опыт от 2х летпревосходно владеешь Figma, ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт4 года назад
Привет! Мы занимаемся разработкой рекламных материалов для множества мобильных игр по всему миру. Сейчас мы ищем сразу трех графических дизайнеров для отрисовки композиций баннеров. Задач очень много - ...Баннеры20 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать несколько партеров, которые будут собирать информацию в базу из различных источников. Умение оформить это в единую "веб-морду" - будет плюсом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Ищем копирайтера на проект. Необходимо уметь писать на русском и английском. Задачи: - придумывать слоганы и текстовое наполнение анимационных баннеров для игр ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Ищем Арт дира или старшего дизайнера на проект по производству анимационных баннеров для игр. Что необходимо делать: - в паре с копирайтерами продумывать визуальную составляющую ...Анимация4 заявкиЗакрыт4 года назад
Привет! Ищем креативщиков для создания видео и анимационных баннеров. Задачи: - Придумывать сценарии для баннеров - Понятно и четко описывать идеи - Подбирать референсы ...Сценарии19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр. Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы. Работы очень много. Готовы работать в том числе и с ...Баннеры10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр. Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы. Готовы работать в том числе и с джуниорами. В ...Анимация8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр. Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы.Анимация12 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Мы занимаемся разработкой игр и производством рекламной продукции (статичные и видео баннеры) для рекламы мобильных игр. Ищем иллюстраторов и моушн дизайнеров для производства большого количество баннеров. ...Баннеры13 заявокЗакрыт4 года назад