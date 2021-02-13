ggpa

Антон ggpa

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$370
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Bekmirzo
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$370
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
С Антоном это уже далеко не первый проект, заказчик ответственный и понимающий. Также через него можно с дизайнерами работать, что освобождает время от настроек изображений и svg файлов, что в свою очередь позволяет лучше сконцентрироваться на вёрстке. В общем надеюсь будем сотрудничать и дальше!
Бек - отличный исполнитель - очень приятно работать)
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Bekmirzo
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга (Начать необходимо сегодня - задача срочная)
Git
С Антоном приятно работать. Всегда на связи, своевременная оплата и интересный проект. Рекомендую!
Все отлично сделал. Приятный и надежный разработчик
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Vampler
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка 3 писем
Спасибо Антону за сотрудничество. Остался очень доволен. Оперативное коммуникация, точная постановка задачи и быстрая оплата. Приятно работать с профессионалами. Мои наилучшие рекомендации!!!
Все супер! Очень быстро, четко и качественно справился с задачей. Евгений, спасибо!).
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skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Тестирование сайта
MODX
Отличный заказчик. Поставил максимально понятно задачу. Постоянно доступен. По окончанию работы, сразу же перевел деньги. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Все ок!
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