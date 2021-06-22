Придумать мемы на тему знаков зодиака

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Закрыт16 заявок974 просмотра

Всем привет!

Есть весёлая задача. Необходимо придумать серию мемов и картинок к ним на тему знаков зодиака.

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Жду предложений!

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