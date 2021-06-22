Доброго времени суток! Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта. Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского ...
Копирайтер для написания статей на сайт
Регулярное написание статей на рекламную/маркетинговую тематику (с ключами под seo).
Грамотно, профессионально.
Украина.
Заявки фрилансеров
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