Написать текст для посадочных страниц

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$16
  1. Биржа фриланса
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Завершен7 заявок483 просмотра

Тематика сайта - недвижимость. Подробнее в ТЗ. Общий объем: 8 000 збп. Бюджет 440 грн. Срок до 25.06.2021. 

4 года назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$24
3 дня
Как всегда качественно и согласно ТЗ!
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Максим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Максим
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад