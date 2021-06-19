Написать 10 информационных статьей по копчению

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Закрыт14 заявок564 просмотра

Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ на тему копчения и близким к этому темам.

Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Яндекс Деньги (Юмоней), WMZ, WMP, Qiwi, карты российских банков.

4 года назад
barfikov
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