Статья рыболовной тематики (блесны)

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Завершен7 заявок804 просмотра

В прикрипленном ТЗ максимально подробно описано всё, что нужно сделать. Пожалуйста, в отклике обозначьте, что вы ознакомились с ТЗ и проставьте вашу цену за 1000 символов с пробелами по данному ТЗ. Также в отклике напишите про то, какой у вас опыт в рыбалке или опыт в написании рыболовных статей(можете приложить примеры), если таковой имеется.

Написание статей
4 года назад
1mpr3za
Якунин 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yfcnz62
Павел 
62 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
5 дней
Качественно и в срок выполнена работа. Рекомендую!
Интересное и четко поставленное ТЗ, быстрая проверка. Приятное общение. Рекомендую заказчика, спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

yfcnz62
Павел 
62 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
56 лет
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4 года назад
Артем
 
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19 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Максим
 
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4 года в сервисе
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2 года назад
1 отзыв
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39 лет
15 лет в сервисе
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4 дня назад
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39 лет
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