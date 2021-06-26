Отзывы Авито

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Завершен15 заявок1162 просмотра

Нужно написать несколько отзывов на авито

4 года назад
guest_16240823641793
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

svetarubanovich
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
6 дней
Escrow
Девушка молодец, выполнила задачу быстро и профессионально, за это ей большое спасибо) рекомендую!
хороший заказчик, рекомендую!

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7 отзывов
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