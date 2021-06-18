Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе. Обязанности: Рерайт описаний разнообразных блюд из менюСоставление и написание описаний для собственных товарных позиций компанииСоставление описаний для разделов менюНаписание новостей компании, обзоров ...
Копирайтинг для Чат Бота
Проект https://zagranyu.academy
https://телеграм.онлайн/#/im?p=@zagranyu
Воронка частично создана, нужны связки по копирайту
Заявки фрилансеров
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