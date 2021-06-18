Копирайтинг для Чат Бота

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Закрыт2 заявки438 просмотров

Проект https://zagranyu.academy

https://телеграм.онлайн/#/im?p=@zagranyu

Воронка частично создана, нужны связки по копирайту 

4 года назад
guest_16240145176342
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад

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