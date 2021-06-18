Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе. Обязанности: Рерайт описаний разнообразных блюд из менюСоставление и написание описаний для собственных товарных позиций компанииСоставление описаний для разделов менюНаписание новостей компании, обзоров ...
Копирайтер на постоянной основе + обучение
Работа мечты:
Основная задача: писать и публиковать статьи на разных источниках.Информация в статьях о торговле криптовалютой и акциями на брокерском рынке.
Необходимо пройти дополнительный процесс обучения.
Разобраться в предмете о котором будет идти речь.
Усовершенствование писательских талантов, в случае необходимости.
Обучение платное, и теория и практика. Стоимость обучения 80 долларов.
Работа на конкурсной основе. Владение дополнительными языками будет +
Необходимые личные качества:
Исполнительность Пунктуальность Ответственность Креатив Рассудительность.
Первая неделя - обучение.
Вторая неделя - стажировка.
Указывайте желаемый оклад в месяц, после прохождения обучения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад
Перечень разделов предоставлен.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно составить описание уникальное (чтоб не у кого такого не было, без воды, с ключевыми словами) для МП, задача этого описания чтоб оно было уникальным и чтоб привлекал внимание покупателей. Товар: постельное бельеКопирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. 20 текстов по 2-2,5 тыс. знаков. Уникальность 95%. Тема: курсы образовательного центра (электробезопасность, охрана труда, пожарная безопасность, работа на высоте, сварщик, слесарь газового хозяйства, промышленная безопасность и т.д.) Бюджет: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Чтобы я мог выбрать исполнителя пришлите мне для примера, написанный Вами первый абзац на эту тему. Пишем для сайта: aquaris-nn.ru Компания занимается очисткой воды в Нижнем Новгороде и области, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $350
Нужен копирайтер для небольших текстов на посадочные страницы. Пример таких маленьких текстов смотрите тут под плиткой проектов, но над блоком "Наши работы" zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-balkonom/ zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_etag_2/ zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/ zagorod-standart.ru/project/karkasnye-doma/ ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен копирайтера для сайта https://www.ladywinner.com/. Тематика статей: дети, семья, психологияКопирайтинг42 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Писать тексты о криптовалюте на англиском языке! Следить за новостями мира криптовалюты на англиском языке Отслеживать инфлюенсеров, комментарии и тд 4-5 твитов в день по актуальным темам. 2-3 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
Доброго времени суток, копирайтеры. Ищу креативного, грамотного и исполнительного автора. Объем работы - 5000 знаков. Оплата 0,5$ . - 1000 знаков. Оплата проводится ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад