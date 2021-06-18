Копирайтер на постоянной основе + обучение

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок412 просмотров

Работа мечты:

Основная задача: писать и публиковать статьи на разных источниках.Информация в статьях о торговле криптовалютой и акциями на брокерском рынке.

Необходимо пройти дополнительный процесс обучения.

Разобраться в предмете о котором будет идти речь.

Усовершенствование писательских талантов, в случае необходимости.

Обучение платное, и теория и практика. Стоимость обучения 80 долларов.

Работа на конкурсной основе. Владение дополнительными языками будет +

Необходимые личные качества:

Исполнительность Пунктуальность Ответственность Креатив Рассудительность.

Первая неделя - обучение.

Вторая неделя - стажировка.

Указывайте желаемый оклад в месяц, после прохождения обучения.

4 года назад
guest_16239728254496
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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