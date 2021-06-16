Писать тексты о крипто на англ и публиковать в twitter

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки619 просмотров

Добрый день.

Писать тексты о криптовалюте на англиском языке!

Следить за новостями мира криптовалюты на англиском языке

Отслеживать инфлюенсеров, комментарии и тд

4-5 твитов в день по актуальным темам.

2-3 ретвита с цитированием.

3-4 комментария под чужими твитами.

В идеале, если рабочий день копирайтера будет начинаться с изучения трендов дня, далее твиты/ретвиты/комментарии в количестве 1/3 от необходимого дневного объёма.

В обед и вечером чтоб процесс повторялся + ответы на комментарии, которые могут появляться от пользователей.

4 года назад
guest_16238611931486
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
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Цылинский
 
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Моисей
 
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4 года назад

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