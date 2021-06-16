Текст для посадочной страницы по продаже новых КМУ

Требуется составить текст для страницы по продаже новых КМУ ~ 3500 - 4500 збп

ТЗ со структурой и описанием для каких блоков нужен текст по ссылке —https://docs.google.com/document/d/1eseMFpfemm0A_bFN_za49tartkkI6PGhYFw3y9abRWs/edit?usp=sharing

! Внимательно ознакомьтесь с заданием, все возникшие организационные вопросы в отклике (комментарии), а не в процессе работы над заданием.

! Если раньше вы работали с подобной тематикой - вышлите примеры в отклике, это будет огромным плюсом для вас. Выделитесь среди прочих кандидатов.

! Выполненные задания не проверяются в выходные дни (суббота, воскресенье, праздничные дни).

Проходит отбор копирайтеров на проект, чем быстрее и качественно вы выполните задание, тем больше шансов у вас закрепиться на дальнейшие работы.

Пример текста, который устраивает по качеству https://bit.ly/3wB62LC, https://bit.ly/3q3Uvlt, https://bit.ly/2S00qvh