Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему копчения и близким к этому темам. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. ...
Отзыв на на Google map
Добрый день
Нужно написать красочный отзыв на компанию в Google map
Компания занимается ремонтом телевизоров и бытовой техники.
Отзыв положительный. 5*
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