Отзыв на на Google map

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Закрыт41 заявка665 просмотров

Добрый день 

Нужно написать красочный отзыв на компанию в Google map

Компания занимается ремонтом телевизоров и бытовой техники.

Отзыв положительный. 5*

4 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
26 лет
4 года в сервисе
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Андрей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Андреевна
 
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Максим
 
25 лет
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4 года назад
Сергей
 
48 лет
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3 года назад
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Али
 
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год назад
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Наталия
 
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Олег
 
23 года
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4 года назад
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Алексей
 
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Дмитрий
 
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Илья
 
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Астемир
 
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Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
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Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
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Игорь
 
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3 года назад
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Иван
 
22 года
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Оксана
 
29 лет
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Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Карина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
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Юрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
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Иван
 
22 года
4 года в сервисе
Был
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Василь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
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Ирина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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Вероника
 
27 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Анна
 
24 года
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Был
4 года назад
4 года назад
Виолетта
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
1 отзыв
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Яна
 
19 лет
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Анастасия
 
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