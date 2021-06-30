Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему строительства. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их ...
Статья для блога
Здравствуйте!
Необходимо написать уникальную статью 5000 - 7000 знаков.
Подробности в приложенном файле.
Указывайте цену в рублях (заявки не умеющих читать рассматриваться не будут).
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Заявки фрилансеров
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