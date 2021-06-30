Статья для блога

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Завершен1 заявка260 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать уникальную статью 5000 - 7000 знаков.

Подробности в приложенном файле.

Указывайте цену в рублях (заявки не умеющих читать рассматриваться не будут).

4 года назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
4 года назад
$21
5 дней
Всё супер! Как всегда!
Сотрудничеством полностью довольна. Обращайтесь ещё)

Заявки фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
4 года назад