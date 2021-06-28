нужно сделать описание товара используя ключевые запросы такие как: Фотоэпилятор, IPL эпилятор, лазерный эпилятор. в описании отметить то, что он компактный(21*17,5*7см 0,2кг) , ресурс 990000 вспышек(примерно 15 лет работы), 5 уровней мощности, легок в применении, удобен в работе, полностью безопасен и тд.

оригинальность минимум 80%

без всяких сравнений, сухими фактами