Требуется написать 20 информационных статей по теме строительства. Объем каждой статьи около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Условия и требования к статьям будут предоставлены отдельно заинтересованным исполнителям. Оплата возможна через различные платежные системы.
Описание товара
нужно сделать описание товара используя ключевые запросы такие как: Фотоэпилятор, IPL эпилятор, лазерный эпилятор. в описании отметить то, что он компактный(21*17,5*7см 0,2кг) , ресурс 990000 вспышек(примерно 15 лет работы), 5 уровней мощности, легок в применении, удобен в работе, полностью безопасен и тд.
оригинальность минимум 80%
без всяких сравнений, сухими фактами
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать 20 информационных статей по теме копчения и смежным темам. Объем каждой статьи около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Все требования к статьям будут предоставлены отдельно заинтересованным исполнителям.Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Требуется создать текст для небольшого рекламного объявления для социальных сетей. Задача включает копирайтинг с акцентом на привлечение внимания и информирование аудитории. Бюджет составляет 150 рублей.Копирайтинг25 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется копирайтер для создания текста для сайта. Ожидается подробная консультация по всем вопросам. Профессиональный подход и качество исполнения обязательны.Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
- $45
Требуется создать оригинальный копирайт текста. Необходимо разработать привлекательный и уникальный контент, который соответствовал бы заданной теме. Важно учитывать целевую аудиторию и стиль написания.Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать продающее SEO описание для товара - держателя для растений. Описание должно быть уникальным (90% и выше) и объемом около 1000 символов. Минимальное количество эпитетов, текст должен быть информативным и привлекать внимание потенциальных покупателей.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2
Необходимо сделать выкуп товара по предоставленной ссылке и написать отзыв через 3 дня после покупки. Текст отзыва будет предоставлен. Исполнитель должен быть зарегистрированным пользователем и находиться в Украине.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется копирайтер с опытом в интернет-маркетинге для написания 15-20 материалов. Основная часть должна быть информационной, меньшая — продающей. Укажите авторов, чьи блоги или книги вы читали, чтобы ускорить процесс общения с единомышленниками.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработайте оригинальный и сдержанный текст для поздравительной открытки ко Дню медицинского работника от имени чиновника. Объем текста должен составлять примерно 500 знаков. Открытка должна отражать уважение и признательность к медицинским работникам.Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать тексты для постов в соц. сетях, касающиеся шуб из натурального меха. Ожидаются оригинальные и привлекательные тексты, которые будут привлекать внимание аудитории и способствовать продажам.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад