Описание товара

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки415 просмотров

нужно сделать описание товара используя ключевые запросы такие как: Фотоэпилятор, IPL эпилятор, лазерный эпилятор. в описании отметить то, что он компактный(21*17,5*7см 0,2кг) , ресурс 990000 вспышек(примерно 15 лет работы), 5 уровней мощности, легок в применении, удобен в работе, полностью безопасен и тд.

оригинальность минимум 80%

без всяких сравнений, сухими фактами

4 года назад
w_endorfin
Максим 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$7
5 дней
Escrow
Отличная работа. Рекомендую!
Сотрудничеством полностью довольна.

Заявки фрилансеров

Оксана
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
105 отзывов
4 года назад
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написание 20 информационных статьей на тему строительства

    Требуется написать 20 информационных статей по теме строительства. Объем каждой статьи около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Условия и требования к статьям будут предоставлены отдельно заинтересованным исполнителям. Оплата возможна через различные платежные системы.

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание 20 информационных статьей на тему копчения

    Требуется написать 20 информационных статей по теме копчения и смежным темам. Объем каждой статьи около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Все требования к статьям будут предоставлены отдельно заинтересованным исполнителям.

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для рекламного объявления

    $2

    Требуется создать текст для небольшого рекламного объявления для социальных сетей. Задача включает копирайтинг с акцентом на привлечение внимания и информирование аудитории. Бюджет составляет 150 рублей.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен копирайтер

    Ищется копирайтер для создания текста для сайта. Ожидается подробная консультация по всем вопросам. Профессиональный подход и качество исполнения обязательны.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать копирайт текста

    $45

    Требуется создать оригинальный копирайт текста. Необходимо разработать привлекательный и уникальный контент, который соответствовал бы заданной теме. Важно учитывать целевую аудиторию и стиль написания.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать продающее seo описание для товара(опора для растений, для роз)

    Необходимо создать продающее SEO описание для товара - держателя для растений. Описание должно быть уникальным (90% и выше) и объемом около 1000 символов. Минимальное количество эпитетов, текст должен быть информативным и привлекать внимание потенциальных покупателей.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание отзыва к товару

    $2

    Необходимо сделать выкуп товара по предоставленной ссылке и написать отзыв через 3 дня после покупки. Текст отзыва будет предоставлен. Исполнитель должен быть зарегистрированным пользователем и находиться в Украине.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтер. Тема: интернет-маркетинг

    Требуется копирайтер с опытом в интернет-маркетинге для написания 15-20 материалов. Основная часть должна быть информационной, меньшая — продающей. Укажите авторов, чьи блоги или книги вы читали, чтобы ускорить процесс общения с единомышленниками.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать текст для поздравительной открытки

    Разработайте оригинальный и сдержанный текст для поздравительной открытки ко Дню медицинского работника от имени чиновника. Объем текста должен составлять примерно 500 знаков. Открытка должна отражать уважение и признательность к медицинским работникам.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание текстов

    Требуется написать тексты для постов в соц. сетях, касающиеся шуб из натурального меха. Ожидаются оригинальные и привлекательные тексты, которые будут привлекать внимание аудитории и способствовать продажам.

    Написание постов
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад