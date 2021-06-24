Написание отзыва к товару

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки582 просмотра

Требуется сделать выкуп товара по ссылке

Покупку делает зарегистрированный пользователь (не гость),

Отзыв написать через 3 дня после покупки. Текст предоставлю.

Исполнитель из Украины.

4 года назад
yuliapol
Юлия 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ksa_volakova_
Александра 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$2
12 дней
Escrow
Отличная работа. Исполнитель ответсвенная, всегда на связи. Рекомендую!
Отличный работодатель! Дал понятное задание, всегда был на связи, оплату произвёл вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
41 год
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
ksa_volakova_
Александра 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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