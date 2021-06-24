Написание отзыва к товару

Добрый день ! Нужен копирайтинг Узбекский. Адаптируемся под рынок Узбекистана. Это SEO текст на 8000-12000 символов. Нужно 5 текстов по одному и тому же ТЗ. https://docs.google.com/document/d/1Y_p_wZUc48HuRdPC0q2s2OaQhcG1DaeftHx9vvF053I/edit - это пример Детальное ...