Набираем людей для написания комментариев

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт68 заявок1011 просмотров

Нужно написать и разместить комментарии на разных сайтах. Подробнее напишу в личку.

4 года назад
guest_16234244086763
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Милана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
48 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислава
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лиля
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Олег
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ди
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Катерина
 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Никита
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Назар
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Настя
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад
Анна
 
58 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ксения
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Маргарита
 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Адриана
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Карина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сабир
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Спири
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Соня
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данил
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Арина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Руслан
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Элиза
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
4 года назад
Ульяна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Степан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Никита
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Гретта
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рената
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Статья на тему: обзор сервиса Тильда

    Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Тильда обзор сервиса Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. ...

    Написание статейTilda
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать текст для лендинга

    $50

    сделать текст для лендинга на англ языке вся информация которая у нас есть она на англ языке и соответственно вы должны сделать на англ языке сроки свободные бюджет 2-3 тыс руб блоков 6-7-8 ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание контента на русском и казахском языках

    Необходимо написать контент на главные станицы сайта онлайн-казино https://www.casino-vostok1.com на русском и казахском языке (таргетированное ГЕО - Россия, Казахстан). Общие требования: 1. Объем контента должен соответствовать первоисточнику; 2. Необходимо не просто написать, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер

    $70

    Ищу копирайтера для создания прототипа Landing page. Тематика - строительство загородных домов. Важно, чтобы Вы разбирались в терминологии данной ниши и понимали ЦА. Ваше большое конкурентное преимущество – ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на узбекском

    Добрый день ! Нужен копирайтинг Узбекский. Адаптируемся под рынок Узбекистана. Это SEO текст на 8000-12000 символов. Нужно 5 текстов по одному и тому же ТЗ. https://docs.google.com/document/d/1Y_p_wZUc48HuRdPC0q2s2OaQhcG1DaeftHx9vvF053I/edit - это пример Детальное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтер - журналист по теме криптовалют

    Обязанности: - мониторинг информационной среды на предмет актуальных инфоповодов; - копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг; - написание новостных статей;- написание информационных и PR-текстов; - размещение и редактирование контента на сайте (cms Word Press) ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 7 страниц по архитектурным стилям

    Для строительного сайта (строим коттеджи), необходимо составить текст про 7 архитектурных стилей (см. прикрепленный файл). Каждая страница должна представлять из себя историю и интересные очерки, описание стиля + подобрать фотографии для страницы. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать статью на тему банковской карты с кэшбэком

    Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Описание банковской карты с кэшбэком Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад