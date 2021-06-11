Создание контента на русском и казахском языках

Необходимо написать контент на главные станицы сайта онлайн-казино https://www.casino-vostok1.com на русском и казахском языке (таргетированное ГЕО - Россия, Казахстан).

Общие требования:

1. Объем контента должен соответствовать первоисточнику;

2. Необходимо не просто написать, но и адаптировать контент под целевую аудиторию (например, если есть вхождения "Россия" изменить под "Казахстан", или валюту "рубль" заменить на "тенге" (в эквиваленте);

3. Конечная уникальность текста должна быть не менее 90%;

4. Текст должен быть структурирован и форматирован (заголовки, списки, таблицы и т.д.);

5. Готовый контент должен быть оформлен в Google Docs с откртым доступом по ссылке.