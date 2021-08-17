Статья на тему: обзор сервиса Тильда

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Завершен9 заявок860 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Тильда обзор сервиса

Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием

По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего

нарушают сроки а порой и вообще пропадают.

TildaНаписание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

diana_ugnivenko
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
10 дней
Отличный автор. Хорошая качественная статья и все сроки соблюдены. Рекомендую
Отличный заказчик, чёткое ТЗ, быстрая оплата, а также очень приятный в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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diana_ugnivenko
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