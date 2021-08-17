Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца сентября. Это 1-2 новости за рабочий день. Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран на ...
Статья на тему: обзор сервиса Тильда
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Тильда обзор сервиса
Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием
По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего
нарушают сроки а порой и вообще пропадают.
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