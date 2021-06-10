Требуется копирайтер

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Закрыт12 заявок551 просмотр

До 800 знаков каждый текст. Укажите стоимость и сроки. Спасибо

Там где в написал так lenovo (леново) - можно в текстах использовать не обязательно в таком сочетании. Можно один раз написать где-то дисплей леново допустим, а еще где-то - дисплей lenovo

1

Купить дисплей Lenovo A1000

2

Купить дисплей Lenovo A2010

3

Купить дисплей Lenovo A5000

4

Купить дисплей Lenovo A536

5

Купить дисплей Lenovo A606

6

Купить дисплей Lenovo S850

7

Купить дисплей Lenovo Tab 2 A8-50F

8

Купить дисплей Lenovo Tab 3 850M

9

Купить дисплей Lenovo Tab A8-50 (A5500)

10

Купить дисплей Lenovo Vibe K5 (A6020 A40)

11

Купить дисплей Lenovo Vibe K5 Plus

12

Купить дисплей Lenovo A319

13

Купить дисплей Lenovo A526

14

Купить дисплей Lenovo A850

15

Купить дисплей Lenovo A859

16

Купить дисплей Lenovo IdeaTab A10-70 (A7600)

17

Купить дисплей Lenovo K5 Note

18

Купить дисплей Lenovo K900

19

Купить дисплей Lenovo P70

20

Купить дисплей Lenovo P90

21

Купить дисплей Lenovo PB1-770 Phab Plus

22

Купить дисплей Lenovo S60

23

Купить дисплей Lenovo S650

24

Купить дисплей Lenovo S850

25

Купить дисплей Lenovo S860

26

Купить дисплей Lenovo S90

27

Купить дисплей Lenovo Tab A7-50 (A3500)

28

Купить дисплей Lenovo Vibe C A2020

29

Купить дисплей Lenovo Vibe P1

30

Купить дисплей Lenovo Vibe X2

31

Купить дисплей Lenovo Yoga Tab 3 850M

32

Купить дисплей Lenovo Yoga Tablet 2 10 1051

4 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

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