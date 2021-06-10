Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца сентября. Это 1-2 новости за рабочий день. Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран на ...
Требуется копирайтер
До 800 знаков каждый текст. Укажите стоимость и сроки. Спасибо
Там где в написал так lenovo (леново) - можно в текстах использовать не обязательно в таком сочетании. Можно один раз написать где-то дисплей леново допустим, а еще где-то - дисплей lenovo
1
Купить дисплей Lenovo A1000
2
Купить дисплей Lenovo A2010
3
Купить дисплей Lenovo A5000
4
Купить дисплей Lenovo A536
5
Купить дисплей Lenovo A606
6
Купить дисплей Lenovo S850
7
Купить дисплей Lenovo Tab 2 A8-50F
8
Купить дисплей Lenovo Tab 3 850M
9
Купить дисплей Lenovo Tab A8-50 (A5500)
10
Купить дисплей Lenovo Vibe K5 (A6020 A40)
11
Купить дисплей Lenovo Vibe K5 Plus
12
Купить дисплей Lenovo A319
13
Купить дисплей Lenovo A526
14
Купить дисплей Lenovo A850
15
Купить дисплей Lenovo A859
16
Купить дисплей Lenovo IdeaTab A10-70 (A7600)
17
Купить дисплей Lenovo K5 Note
18
Купить дисплей Lenovo K900
19
Купить дисплей Lenovo P70
20
Купить дисплей Lenovo P90
21
Купить дисплей Lenovo PB1-770 Phab Plus
22
Купить дисплей Lenovo S60
23
Купить дисплей Lenovo S650
24
Купить дисплей Lenovo S850
25
Купить дисплей Lenovo S860
26
Купить дисплей Lenovo S90
27
Купить дисплей Lenovo Tab A7-50 (A3500)
28
Купить дисплей Lenovo Vibe C A2020
29
Купить дисплей Lenovo Vibe P1
30
Купить дисплей Lenovo Vibe X2
31
Купить дисплей Lenovo Yoga Tab 3 850M
32
Купить дисплей Lenovo Yoga Tablet 2 10 1051
Заявки фрилансеров
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