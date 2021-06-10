Написать текст для отзывов

$27
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Закрыт10 заявок924 просмотра

Необходимо составить в файле xlsx текст 500 отзывов с именем, оставляющего отзыв. Пример файла xlsx прикрепляю, можно его использовать за основу. Текст Отзыва должен быть написан в одну строчку (Без переноса строк!).

Тема отзывов: Обмен криптовалюты. (Вы совершили обмен и оставляете положительный отзыв на обменник)

Требуемое количество отзывов: 500

Все отзывы должны быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ!

Пишите срок выполнения данной задачи, это будет являться основным критерием выбора исполнителя.

4 года назад
guest_16233229102547
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