Написать статью про курсы по интернет профессиям

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Закрыт5 заявок466 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Курсы по Интернет профессии

Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием

По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего

нарушают сроки а порой и вообще пропадают.

Написание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

vergasheva0
Виктория 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$4
40 дней
Escrow
В начале задания автор довольно таки быстро взялся за работу. и даже сдал первый вариант статьи. Я написал что доработать, но конечной работы по итогу так и не получил. Автор пропал и не отвечает на сообщения. Не рекомендую

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Антон
 
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4 года назад
4 года назад
vergasheva0
Виктория 
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Анастасия
 
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3 года назад
4 года назад