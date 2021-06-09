Нужен отзыв о сервисе

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт17 заявок471 просмотр

Нужно посетить сайт, ознакомиться с сервисом, а затем написать свой отзыв на сайте https://otzovik.com/

Ваша репутация должна быть минимум +2 на отзывике.

4 года назад
reputin
Иванов 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Рай
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Евгения
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Антон
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Артур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сабина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алик
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Астемир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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