Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агр

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт33 заявки760 просмотров

Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя.

Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер.

Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. Объем 100-400 символов. Примеры отзывов можно будет посмотреть на странице магазина на Hotline.

Исполнитель - ТОЛЬКО с Украины (нужен укр. номер телефона для регистрации на Hotline)

Расчет после прохождения модерации отзыва (бывает модераторы не пропускают) на банковскую карту.

Цена - 2$ за отзыв.

4 года назад
bolgarka_ukr
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Василь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Жанна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Елена
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад
4 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ростислав
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лера
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дария
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Элина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Василь
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
58 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Борис
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать текст для сайта юридической компании

    Нужно написать несколько небольших блоков текстов. Один для раздела "о нас", и несколько под каждый раздел услуги. Сайт будет полностью переделываться, текущий сайт с текущими текстами скину финальному исполнителю, сейчас там сплошной копипаст со всего ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать статью о стаффордширском терьере

    $10

    Статья на сайт о домашних животных о стаффордширском терьере. Выполнить задание по техническому заданию с четким планом статьи и распределением ключей. Статья будет проверяться: - по соответствию ТЗ; уникальности (по text.ru): не менее 80% и ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 10 аккаунтов Google

    $4

    Необходимо зарегистрировать / отдать существующие 10 аккаунтов Google без привязки к телбез привязки к мейл5 жен5 мужимена кирилица/латиница

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать продающее описание товара. СЕО текст для Wildberries.

    Нужно написать описание товара с подбором ключевых слов. От меня - фото товаров, от вас - поиск ключевых слов и написание с ними продающего текста. Всего 4 товара, т.е, вам нужно найти ключевые слова ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать описание товара для Wildberries

    нужно сделать хорошое описание товара, с ключевыми словами, чем больше ключевых слов тем лучше. Для Wildberries. 1. Вешалка напольная. Регулируемая 2. Щетка для сухого массажа, антицеллюлитная щетка. 3. Кухонный силиконовый набор, Кисточка, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование текста для видео

    Нужно перефразировать текст в сценарии видео для youtube. Сделать текст более понятным, простым и интересным для указанной целевой аудитории. В среднем 12000-15000 символов на 1 видео. Ищу исполнителя для 4 ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание постов для Instagram (Секс-шоп)

    Необходимо написание постов для аккаунта Инстаграм (секс-шоп). Ссылка: https://www.instagram.com/amor.by/ Типы постов: Познавательные, информационные и продающие. (упор на познавательные) Просьба откликаться людей с опытом в тематике сексуального здоровья.

    Написание постов
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад