Нужно написать несколько небольших блоков текстов. Один для раздела "о нас", и несколько под каждый раздел услуги. Сайт будет полностью переделываться, текущий сайт с текущими текстами скину финальному исполнителю, сейчас там сплошной копипаст со всего ...
Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агр
Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя.
Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер.
Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. Объем 100-400 символов. Примеры отзывов можно будет посмотреть на странице магазина на Hotline.
Исполнитель - ТОЛЬКО с Украины (нужен укр. номер телефона для регистрации на Hotline)
Расчет после прохождения модерации отзыва (бывает модераторы не пропускают) на банковскую карту.
Цена - 2$ за отзыв.
Заявки фрилансеров
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