Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агр

Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя.

Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер.

Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. Объем 100-400 символов. Примеры отзывов можно будет посмотреть на странице магазина на Hotline.

Исполнитель - ТОЛЬКО с Украины (нужен укр. номер телефона для регистрации на Hotline)

Расчет после прохождения модерации отзыва (бывает модераторы не пропускают) на банковскую карту.

Цена - 2$ за отзыв.