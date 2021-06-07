Требуется написать тексты для сайта юридической компании, включая раздел 'о нас' и описания услуг. Объем текста около 5000 знаков. Текущий сайт с копипастом будет предоставлен исполнителю для работы.
Редактирование текста для видео
Нужно перефразировать текст в сценарии видео для youtube.
Сделать текст более понятным, простым и интересным для указанной целевой аудитории.
В среднем 12000-15000 символов на 1 видео.
Ищу исполнителя для 4 видео.
Проект образовательный для молодых людей возрастом от 16 до 23 лет.
Категория дополнительного образования.
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