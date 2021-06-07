Требуются две уникальные статьи на английском языке о веб-разработке. Оригинальность контента должна быть 95% и выше. Объем статей от 1500 до 2500 слов с правильным форматированием и соблюдением рекомендаций Google. Важно включить анкорные ссылки и графические элементы. Срок сдачи — понедельник, бюджет до 3,5$ за 1000 знаков.