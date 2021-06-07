Редактирование текста для видео

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Закрыт31 заявка515 просмотров

Нужно перефразировать текст в сценарии видео для youtube.

Сделать текст более понятным, простым и интересным для указанной целевой аудитории.

В среднем 12000-15000 символов на 1 видео.

Ищу исполнителя для 4 видео.

Проект образовательный для молодых людей возрастом от 16 до 23 лет. 

Категория дополнительного образования.

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