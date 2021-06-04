Написать две уникальные статьи о веб-разработке на английском

UPD: Если не успеваете - можно одну

Привет! Мы - компания Hyperflowlabs, занимающаяся веб-разработкой на заказ. Для продвижения сайта мы хотим разместить 2 уникальные статьи на сайтах (на английском!). Требования:

- Будет рассматриваться только оригинальный, уникальный, релевантный контент. - уникальность от 95% + платформы проверяют в Copyscape и Google перед публикацией!

- Статьи от 1500 до 2500 слов.

- Анкора для ссылок: Data science consulting, AI App development, AI development, AI consulting, ML consulting, ML development

- Статья должна иметь правильное форматирование, заголовки, подзаголовки, изображения, графики, таблицы и т. д.,

- Статья должна соответствовать рекомендациям Google для веб-мастеров.

- Статьи должны быть легко читаемыми и разбиваться на разделы с подзаголовками.

Срок сдачи: до 12:00 понедельника

бюджет до 3,5$ за 1000 знаков