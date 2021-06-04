Коммерческое предложение

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Закрыт4 заявки538 просмотров

Написать коммерческое предложение, после которого оптовый клиент захочет купить товар. 

Специфика, напольные покрытия (ламинат). Оплата 50р/1000 знаков.

4 года назад
guest_16228845713792
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
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24 года
4 года в сервисе
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Павел
 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад
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