Написать текст для лендинга

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Закрыт12 заявок546 просмотров

Требуется написать текст для рекламы курса по оздоровлению спины и выпрямлению осанки.

Укажите, пожалуйста, цену за 1000 знаков.

4 года назад
HeyPaul88
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