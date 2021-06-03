Количество символов: от 2000 до 3000 Язык: Английский Уникальность: не меньше 90% Тема: Data Science programming, Data science consulting,Machine Learning Ключевые слова: ML development, AI consulting, Data science ...
Статья
Количество символов: от 2000 до 3000
Язык: Английский
Уникальность: не меньше 90%
Тема: Reinforcement Learning,Machine Learning, Computer Vision
Ключевые слова: AI App developmentt, AI consulting, ML development
Особенности: для гест постинга
Срок сдачи: до 13:00 4.06(пятница)
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