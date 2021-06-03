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Язык: Английский

Уникальность: не меньше 90%

Тема: Reinforcement Learning,Machine Learning, Computer Vision

Ключевые слова: AI App developmentt, AI consulting, ML development

Особенности: для гест постинга

Срок сдачи: до 13:00 4.06(пятница)

Машинное обучение
4 года назад
SimpleGuy
Завирюха 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров