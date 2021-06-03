Нужно написать буллитпоинтсы для товара на amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка612 просмотров

Если вы уже подобное ранее делали, то вы знаете что нужно :)

Есть уже описание товара на английском. Буллитпоинтсы можно написать и на русском (если на английском сложно), главное чтобы по правилам амазон и содержало в себе ключи - их дам

4 года назад
Gravip
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Тимур
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад