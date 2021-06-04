Шаблон для размножения текста

Нужно подготовить текст к размножению

Пример итога:

Налоговый аудит – это {частичная|специальная|специализированная|по заданию|по техническому заданию} или {комплексная проверка| комплексный аудит} {налоговой отчетности|отчетности для налоговой в sity}. {Процедура необходима|Необходимо} для того, чтобы {выявить|определить|выяснить} соответствие {налоговой отчетности|налоговых отчетов} действующему {законодательству|законодательству РФ} и {бухгалтерскому учету|бух. учету|фин. учету|финансовому учету}. По {результатам|итогам} {проведения проверки|выполненной проверки} аудитор {составляет отчет|подготовит отчет}, в котором {перечисляются|собраны} выявленные {недостатки|риски|факторы} и {даны|подготовлены|сформулированы} {рекомендации|шаги} по их {устранению|исправлению}.

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Текст

Текст 1

Перед заключением важных договоров, продажей или приобретением бизнеса, необходимо провести его тщательную комплексную проверку. Сложность заключается в том, что покупатель хочет знать реальное положение вещей, а продавец не готов допускать к документам посторонних незнакомых людей.

Текст 2

Эффективное выявление и реализация налоговых резервов требуют как постоянного формирования и мониторинга арбитражной практики, так и анализа порядка налогообложения, примененного в прошлых периодах. С учетом того, что собственные специалисты компании преимущественно ориентированы на решение налоговых вопросов текущего периода, эти действия для них технически затруднены.

Текст 3

Цель аудита учетной политики — установить соответствие применяемой в организации методики бухгалтерского учета действующим нормативным документам для формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах.

Текст 4

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Текст 5

Трансфертное ценообразование (англ. transfer pricing) — деятельность по установлению цен в сделках между взаимозависимыми лицами. Установление трансфертных цен позволяет перераспределять общую прибыль группы компаний в пользу лиц, находящихся в юрисдикциях с более льготным налогообложением.

Текст 6

Трансформационная таблица — это рабочий документ (для трансформации финансовой отчетности), как правило в Excel, используемый для подготовки финансовой отчетности путем внесения корректировок в исходные цифры российской отчетности.