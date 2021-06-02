Необходимо писать отзывы в Яндекс маркете. порядка 2-3 отзывов в день. Оплата после прохождения отзыва модерации. И отображения его. в рейтинге. Цена за отзыв 50 рублей
Написать статью
написание статьи про пни 30 а точнее про психоневрологический интернат номер 30
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