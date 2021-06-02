Написать отзывы

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Закрыт8 заявок526 просмотров

Написать 30 отзывов, предварительно сделав ТЗ

ТЗ - Необходимо написать 2-3 отзыва о курсе обучения для онлайн-школы. Тема - “Заработок на Wildberries”.

Критерии написания:

  • Отзыв не менее 500-600 символов
  • Отзыв должен быть уникальным, а не скопированным
  • Отзывы не должны быть похожи друг на друга
При хорошо выполненном задании - перспектива длительного сотрудничества.

Примеры отзывов:

“Очень рекомендую пройти курсы от компании SM System Market - это самый информативный и толковый курс о работе на маркетплейсах. Можно выбрать тут 3 тарифа обучения - Базовый, Оптимальный и Премиум, стоимость от 7000 до 25 тысяч рублей. Есть тут и дополнительный модуль как регистрация поставщика на маркетплейсах - это очень сэкономит и время, и деньги, и нервы. Курс дает ответы на многие вопросы и поможет не совершать ошибок. Курс дает ответы на такие вопросы, как маркетинг и продвижение товаров, создание уникального товар на маркетплейсе, много об экономике и других самых мажных вещах. Рекомендую”

“Валерий, хотела бы с вами поделиться: я под большим впечатлением от вашего курса. Хотя и на последнем прямом эфире у меня был определенный затык с поиском товара, но видимо мы с вами его разобрали там. И через 2 дня я нашла производство под своим брендом. Сейчас я прохожу у Сергея Мартынюка проверку товарного знака, заказала сертификат и потом будет подписывать договор с производством. Курс пересматриваю повторно и для меня открываются все новые и новые вещи, которые сначала были непонятны. Так что я вам очень благодарна за курс, так как с нуля стало понимание обо всем.”

Cрок выполнения - 1 день

Также, сразу указывайте стоимость, за которую готовы написать 30 таких отзывов и срок, за который они будут сделаны

Без выполненного ТЗ - обсуждать выполнение задания не будем!

4 года назад
guest_16226251639736
4 года в сервисе
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