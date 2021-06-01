Необходимо сделать ТЗ по написанию текста для копирайтера. Согласно моему чек -листу. с обучающими роликами.
Написать скрипт для b2c
Написать скрипт для b2c (продажа сантехники), для допродаж клиентам, оформившим заказ
Заявки фрилансеров
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