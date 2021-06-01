Написать скрипт для b2c

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Закрыт1 заявка609 просмотров

Написать скрипт для b2c (продажа сантехники), для допродаж клиентам, оформившим заказ

4 года назад
alina1439
Алина 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад

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